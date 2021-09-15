"Система більше не працює. Ліги чемпіонів та Європи не приносять клубам достатньо доходу, і для того, щоб бути конкурентоспроможними, вам необхідно витрачати значно більше. Призові від УЄФА цього не враховують. Клуби повинні контактувати один з одним, щоб створити більш сучасний і прибутковий турнір.

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Ми повинні скоротити кількість команд у чемпіонатах і створити європейську лігу з демократичною системою відбору, заснованою на досягненнях у своїх країнах. Я вивчав цей проект: він би приніс європейському футболу 10 мільярдів євро, але потрібно мати тверду волю і повну незалежність.

Якщо ми не змінимо правила і не покращимо шоу, то нас кинуть. Люди від 8 до 25 років, я провів опитування. Вони перестали дивитися футбол і вважають за краще грати з мобільними телефонами. Бажання побачити футбол наживо на стадіонах не зникне, але тепер вже є "віртуальні стадіони", які можуть залучити мільярди людей. Помирімо цю публіку з найвеличнішим і найвпливовішим видом спорту", – цитує Де Лаурентіса AS.

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