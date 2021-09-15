"Система больше не работает. Лиги чемпионов и Европы не приносят клубам достаточно дохода, и для того, чтобы быть конкурентоспособными, вам необходимо тратить значительно больше. Призовые от УЕФА этого не учитывают. Клубы должны контактировать друг с другом, чтобы создать более современный и прибыльный турнир .

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Мы должны сократить количество команд в чемпионатах и ​​создать европейскую лигу с демократической системой отбора, основанной на достижениях в своих странах. Я изучал этот проект: он бы принес европейскому футболу 10 млрд евро, но нужно иметь твердую волю и полную независимость.

Если мы не изменим правила и не улучшим шоу, то нас бросят. Люди от 8 до 25 лет, я провел опрос. Они перестали смотреть футбол и предпочитают играть с мобильными телефонами. Желание увидеть футбол вживую на стадионах не исчезнет, ​​но теперь уже есть "виртуальные стадионы", которые могут привлечь миллиарды людей. Давайте помирим эту публику с величайшим и самым влиятельным видом спорта", – цитирует Де Лаурентиса AS.

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