Отказ от ЛЧ, доходы на 10 млрд евро и молодежная революция – президент Наполи предложил свой вариант Суперлиги
Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис с энтузиазмом воспринимает идею Суперлиги, хотя его клуб не приглашали в провальный "оригинальный" проект.
"Система больше не работает. Лиги чемпионов и Европы не приносят клубам достаточно дохода, и для того, чтобы быть конкурентоспособными, вам необходимо тратить значительно больше. Призовые от УЕФА этого не учитывают. Клубы должны контактировать друг с другом, чтобы создать более современный и прибыльный турнир .
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Мы должны сократить количество команд в чемпионатах и создать европейскую лигу с демократической системой отбора, основанной на достижениях в своих странах. Я изучал этот проект: он бы принес европейскому футболу 10 млрд евро, но нужно иметь твердую волю и полную независимость.
Если мы не изменим правила и не улучшим шоу, то нас бросят. Люди от 8 до 25 лет, я провел опрос. Они перестали смотреть футбол и предпочитают играть с мобильными телефонами. Желание увидеть футбол вживую на стадионах не исчезнет, но теперь уже есть "виртуальные стадионы", которые могут привлечь миллиарды людей. Давайте помирим эту публику с величайшим и самым влиятельным видом спорта", – цитирует Де Лаурентиса AS.
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