Відкрито продаж квитків на матч Литва – Україна

Розпочинається процедура продажу квитків на матч кваліфікаційного раунду Євро-2020 Литва – Україна.

Поєдинок відбудеться 7 вересня 2019 року у Вільнюсі на стадіоні Литовської Футбольної Федерації (початок о 19:00 за місцевим часом).

Як відомо стадіон у Вільнюсі вміщує лише 5 000 осіб. Згідно регламенту змагань, на матч Литва – Україна, ФФУ має право отримати лише 5% від загальної кількості місць на стадіоні, тобто в даному випадку це 273 місця в секторі RE.

Зважаючи на те, що тільки фан рух збірної України «Вірні збірній» планує направити до Литви близько 350 вболівальників, Федерація футболу України звернулась до Литовської ФФ з проханням розглянути можливість про виділення додаткової кількості квитків для своїх вболівальників, яку приймаюча сторона задовільнила та погодилась надати нам ще 612 місць секторі RD за умови, що викуп цієї квоти ФФУ має підтвердити до кінця лютого.

В зв’язку з цим, вже зараз, за півроку до дати матчу, ми оголошуємо про відкриття продажу квитків на матч у Вільнюсі. Перший етап продажу 300 квитків буде тривати до кінця лютого.

Звертаємо Вашу увагу, що кількість квитків на цей матч буде залежати тільки від вашої активності.

Федерація футболу України робить все можливе, щоб підтримка збірної була на усіх стадіонах, де грає наша національна команда!

Вартість квитків

Федерація футболу Литви встановила наступні ціну на квиток: 15 євро (530 грн). Сума в національній валюті наведена з урахуванням вартості адміністративних витрат, придбання валюти та комісії банку за переказ коштів. Додатковий сервісний збір у розмірі 8% сплачується за послуги компанії ticketsbox.com.

Як купити квиток:

– квитки продаються он-лайн виключно на сайті ticketsbox.com;

– одна особа можна замовити не більше чотирьох квитків;

– при замовленні обов’язково необхідно надати свої особисті дані та дані інших осіб, для яких ви замовляєте квитки (номер закордонного паспорта, ім’я та прізвище, як вказано у паспорті, дату народження, місце проживання);

– квитки не іменні, проте з міркувань безпеки Федерація футболу Литви рекомендує збирати паспортні дані.

Як отримати квиток:

– про отримання квитків, придбаних через сайт ticketsbox.com, буде повідомлено ближче до події шляхом надсилання листа на електронну адресу замовника;

– для отримання квитків обов’язково мати при собі роздруковані сертифікати на отримання квитків та паспорти. Такі сертифікати надійдуть на вашу електронну адресу після здійснення процедури оплати.

Важливо!

– Квитки поверненню та обміну не підлягають!

– Квитки продаються в сектор для українських уболівальників. Конкретні ряд та місце не вказуються.

Поспішай придбати квиток на матч Литва – Україна та надихнути нашу команду на видовищну гру!