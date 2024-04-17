"Ми повели 1:0, і це стало великою перевагою. Але коли в ЛЧ ти змушений грати вдесятьох стільки хвилин, скільки довелося нам, проти такої хорошої команди, як ПСЖ, ти знаєш, що доведеться страждати.

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Ми віддали всі сили, але в підсумку нічого не добилися. У моменті з червоною карткою у мене було відчуття, що м'яч, який контролював Барколя, мав опинитися ближче до нашого воротаря – я не бачив повтору інциденту, але відчуття було саме таким.

Це важкий удар, тому що ми були абсолютно впевнені в тому, що зможемо пройти далі. Ми боролися за результат після червоної картки, але цього не сталося. Немає іншого виходу, окрім як узяти себе в руки і постаратися домогтися більшого в наступному сезоні", – цитує де Йонга офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Барселона програла ПСЖ за сумою двох матчів з рахунком 4:6.

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