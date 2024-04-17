"Мы повели 1:0, и это стало большим преимуществом. Но когда в ЛЧ ты вынужден играть вдесятером столько минут, сколько пришлось нам, против такой хорошей команды, как ПСЖ, ты знаешь, что придется страдать.

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Мы отдали все силы, но в итоге ничего не добились. В моменте с красной карточкой у меня было ощущение, что мяч, который контролировал Барколя, должен был оказаться ближе к нашему вратарю – я не видел повтора инцидента, но ощущение было именно таким.

Это тяжелый удар, потому что мы были абсолютно уверены в том, что сможем пройти дальше. Мы боролись за результат после красной карточки, но этого не случилось. Нет другого выхода, кроме как взять себя в руки и постараться добиться большего в следующем сезоне", – цитирует де Йонга официальный сайт УЕФА.

Напомним, Барселона проиграла ПСЖ по сумме двух матчей со счетом 4:6.

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