"Я пишаюся нашою грою. В першому таймі команда була надзвичайна: ми могли забити ще кілька голів, тому що підхід був чудовий. Це дозволило нам отримати важливий результат, але за шість днів нам доведеться трактувати матч як перший. У вівторок ми почнемо з перевагою, і публіка буде на нашому боці. Але будьте обережні, тому що це буде непросто.

Чорно-синій бліцкриг у відеоогляді матчу Мілан – Інтер – 0:2

Щоб здійснити таку мрію, як вихід до фіналу, потрібно ще багато зусиль. Я просив підійти до гри з Міланом з розумом, і був задоволений: гравці контролювали кожен сантиметр поля, а ті, хто виходив на заміну, нам дуже допомогли. Повторюю: це ще не кінець. Стамбул ближче? Зовсім ні.

Через 72 години у нас буде важливий матч проти Сассуоло, і нам доведеться відновити фізичну та моральну форми. Деякі гравці пішли з поля з синцями, і тепер нам потрібно буде постаратися, щоб бути готовими також до чемпіонату. Від нашої мрії нас віддаляють 90 хвилин", – розповів після матчу Індзагі.

Нагадаємо, що Інтер переміг Мілан у першому півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться 16 травня.

Інтер розібрався з Міланом за 11 стартових хвилин – два "дідусі" принесли історичний тріумф і наблизили до фіналу ЛЧ