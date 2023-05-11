"Я горжусь нашей игрой. В первом тайме команда была потрясающей: мы могли забить еще несколько голов, потому что подход был великолепен. Это позволило нам получить важный результат, но через шесть дней нам придется трактовать матч как первый матч. Во вторник мы начнем с преимуществом, и публика будет на нашей стороне, но будьте осторожны, потому что это будет непросто.

Черно-синий блицкриг в видеообзоре матча Милан – Интер – 0:2

Чтобы осуществить такую мечту, как выход в финал, нужно еще много усилий. Я просил подойти к игре с Миланом с умом, и был доволен: игроки контролировали каждый сантиметр поля, а замены нам очень помогли. Повторяю: это еще не конец. Стамбул поближе? Вовсе нет.

Через 72 часа у нас будет важный матч против Сассуоло, и нам придется восстановить физическую и моральную формы. Некоторые игроки ушли с поля с синяками, и теперь нам нужно будет постараться, чтобы быть готовым к чемпионату. От нашей мечты нас отдаляет 90 минут", – рассказал после матча Индзаги.

Напомним, что Интер победил Милан в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов со счетом 2:0. Ответный матч состоится 16 мая.

Интер разобрался с Миланом за 11 стартовых минут – два "дедушки" принесли исторический триумф и приблизили к финалу ЛЧ