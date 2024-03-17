Астон Вілла після вчорашньої поразки Тоттенхема отримала нагоду посилити свою позицію у зоні Ліги чемпіонів. Бірмінгемці у випадку виїзної перемоги над Вест Хемом відірвались би від п'ятої сходинки аж на 5 очок. Звісно ж, вболівальники "шпор" молилися за поразку підопічних Унаї Емері.

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І їхні молитви ледь не були почуті. У першому таймі гості виглядали вкрай непереконливо. Астон Вілла завдала лишень 4 удари по воротах, хоча один із них міг завершитись взяттям воріт. На 11-й хвилині Воткінс відкрився під пас на правий край штрафного та пробив низом, однак Ареоля впевнено парирував. Також пригадується непогана атака на 17-й хвилині, яку Роджерс завершив пострілом з дистанції у правий кут – вийшло не дуже сильно.

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Статистичні портали до перерви нарахували "вілланам" всього 0,11 очікуваних голів. Вест Хем же виглядав набагато гостріше. Зокрема, на 22-й хвилині Пакета бахнув з лінії півкола, а м'яч рикошетом від Боуена пішов у протихід Мартінесу – сфера розминулась зі стійкою у лічених сантиметрах. Ще за дві хвилини Боуен прямим ударом з кутового закрутив під поперечку, однак Мартінес не спав.

Чемпіон світу виручив Астон Віллу і на 27-й хвилині, коли бірмінгемці забули про Цоуфала на правому куті штрафного. Той прийняв пас від Боуена й потужно вистрілив під дальню стійку, змусивши Еміліано парирувати. Не забивши сам, чех зміг асистувати вже на 29-й – Владімір виконав крос з правого флангу, а Майкл Антоніо замкнув його на лінії воротарського. 1:0!

На 39-й хвилині Кудус міг і подвоїти перевагу "молотобійців", отримавши пас на хід лівим флангом та пробивши з лівого краю карного майданчика. М'яч пролетів повз ворота. Зрештою, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги Вест Хема – а от за три хвилини по перерві ця перевага могла подвоїтись. Антоніо замкнув подачу з кутового, але гол не зарахували через гру рукою.

Унаї Емері не збирався так просто здаватись. У роздягальні він провів подвійну заміну, кинувши у бій Кеша й Діабі замість Лангле й Дюрана. Цей хід довгий час не приносив моментів, але малюнок гри змінився – лондонці почали її "сушити". За весь другий тайм вони провели всього 3 удари по воротах, в той час як Астон Вілла пробивала втричі частіше.

Кількість поступово переросла у якість. На 68-й хвилині непоганий постріл Діня потягнув Ареоля – як і потужний удар Тілеманса з околиць штрафного (Юрі цілив під ліву стійку). А от на 75-й хвилині голкіпер підвів, невдало вибивши навіс з кутового. Конса підхопив м'яч і бахнув метрів з 10-ти у майже порожні ворота, однак Ареоля якимось дивом встиг повернутись і парирувати!

За своє марнотратство бірмінгемці могли поплатитись, але обійшлося. Пакета прямим ударом зі штрафного міг влучити під ліву стійку, але Мартінес втримав Астон Віллу в грі. Ну а на 79-й хвилини фани бірмінгемців видихнули з полегшенням – Діабі прострілив з правого флангу у центр карного майданчика, а свіжий Дзаньйоло замкнув ударом поміж ніг Ареоля. 1:1!

Здавалося, що підопічні Унаї Емері на куражі дотиснуть інертний Вест Хем. Не все сталося, як гадалося – господарі почали активніше контратакувати, а на 1-й компенсованій Кудус втік від захисників по флангу й викотив пас на 11 метрів. Удар всіма забутого Ворда-Прауса накрили в останню мить.

А ще за 5 хвилин "молотобійці" забили гол! Ворд-Праус накинув зі стандарту в район лінії воротарського, де стався рикошет і купа-мала. М'яч залетів у ворота незрозуміло від кого, але була підозра на гру рукою з боку Саучека та Боуена. Після 4 хвилин консультації з VAR та перегляду відеоповтору взяття воріт скасували, а ще за дві хвилини суддя дав фінальний свисток – нічия на Олімпійському!

У підсумку, команда Унаї Емері залишилась на четвертій позиції, навіть наростивши відрив від п'ятої – хоч і не до п'яти, а тільки до трьох очок. Вест Хем же залишається сьомим з 44 балами в активі. До МЮ бракує трьох очок.

У наступному матчі бірмінгемці зустрінуться з Вулверхемптоном. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Астон Вілла переможе Вулверхемптон. Коефіцієнт на звитягу "шпор" доволі привабливий – 1,63. На тріумф "вулвз" дають аж (4,68). У нічию фахівці вірять трішечки більше (4,45). У матчах цих команд проводять чимало голів, тому можна розраховувати, що заб'ють 3 голи чи навіть більше (букмекер GGBET пропонує на це коефіцієнт 1,82).

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