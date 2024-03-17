Астон Вилла после вчерашнего поражения Тоттенхэма получила возможность усилить свою позицию в зоне Лиги чемпионов. Бирмингемцы в случае выездной победы над Вест Хэмом оторвалась бы от пятой строчки аж на 5 очков. Конечно же, болельщики "шпор" молились за поражение подопечных Унаи Эмери.

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И их молитвы едва не были услышаны. В первом тайме гости выглядели крайне неубедительно. Астон Вилла нанесла только 4 удара по воротам, хотя один из них мог завершиться взятием ворот. На 11-й минуте Уоткинс открылся под пас на правый край штрафной и пробил низом, однако Ареоля уверенно парировал. Также вспоминается неплохая атака на 17-й минуте, которую Роджерс завершил выстрелом с дистанции в правый угол – получилось не очень сильно.

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Статистические порталы до перерыва насчитали "вилланам" всего 0,11 ожидаемых голов. Вест Хэм же выглядел намного острее. В частности, на 22-й минуте Пакета бахнул с линии полукруга, а мяч рикошетом от Боуэна пошел в противоход Мартинесу – сфера разминулась со стойкой в считанных сантиметрах. Еще через две минуты Боуэн прямым ударом с углового закрутил под перекладину, однако Мартинес не спал.

Чемпион мира выручил Астон Виллу и на 27-й минуте, когда бирмингемцы забыли о Цоуфале на правом углу штрафной. Тот принял пас от Боуэна и мощно выстрелил под дальнюю штангу, заставив Эмилиано парировать. Не забив сам, чех смог ассистировать уже на 29-й – Владимир выполнил кросс с правого фланга, а Майкл Антонио замкнул его на линии вратарской. 1:0!

На 39-й минуте Кудус мог и удвоить преимущество "молотобойцев", получив пас на ход по левому флангу и пробив с левого края штрафной площадки. Мяч пролетел мимо ворот. В конце концов, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Вест Хэма – а вот через три минуты после перерыва это преимущество могло удвоиться. Антонио замкнул подачу с углового, но гол не засчитали из-за игры рукой.

Унаи Эмери не собирался так просто сдаваться. В раздевалке он провел двойную замену, бросив в бой Кеша и Диаби вместо Лангле и Дюрана. Этот ход долгое время не приносил моментов, но рисунок игры изменился – лондонцы начали ее "сушить". За весь второй тайм они провели всего 3 удара по воротам, в то время как Астон Вилла пробивала втрое чаще.

Количество постепенно переросло в качество. На 68-й минуте неплохой выстрел Диня потянул Ареоля – как и мощный удар Тилеманса с окраин штрафной (Юри целился под левую стойку). А вот на 75-й минуте голкипер подвел, неудачно выбив навес с углового. Конса подхватил мяч и бахнул метров с 10-ти в почти пустые ворота, однако Ареоля каким-то чудом успел вернуться и парировать!

За свою расточительность бирмингемцы могли поплатиться, но обошлось. Пакета прямым ударом со штрафного мог попасть под левую стойку, но Мартинес удержал Астон Виллу в игре. Ну а на 79-й минуты фаны бирмингемцев выдохнули с облегчением – Диаби прострелил с правого фланга в центр штрафной, а свежий Дзаньоло замкнул ударом между ног Ареоля. 1:1!

Казалось, что подопечные Унаи Эмери на кураже дожмут инертный Вест Хэм. Не все случилось, как думалось – хозяева начали активнее контратаковать, а на 1-й компенсированной Кудус убежал от защитников по флангу и выкатил пас на 11 метров. Удар всеми забытого Уорда-Прауса накрыли в последний момент.

А еще через 5 минут "молотобойцы" забили гол! Ворд-Праус набросил со стандарта в район линии вратарской, где произошел рикошет и куча-мала. Мяч залетел в ворота непонятно от кого, но было подозрение на игру рукой со стороны Саучека и Боуэна. После 4 минут консультации с VAR и просмотра видеоповтора взятие ворот отменили, а еще через две минуты судья дал финальный свисток – ничья на Олимпийском!

В итоге, команда Унаи Эмери осталась на четвертой позиции, даже нарастив отрыв от пятой – хоть и не до пяти, а только до трех очков. Вест Хэм же остается седьмым с 44 баллами в активе. До МЮ не хватает трех очков.

В следующем матче бирмингемцы встретятся с Вулверхэмптоном. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Астон Вилла победит Вулверхэмптон. Коэффициент на победу "шпор" довольно привлекательный – 1,63. На триумф "вулвз" дают аж (4,68). В ничью специалисты верят немного больше (4,45). В матчах этих команд проводят немало голов, поэтому можно рассчитывать, что забьют 3 гола или даже больше (букмекер GGBET предлагает на это коэффициент 1,82).

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