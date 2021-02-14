Маурисио Почеттино продолжает нести потери перед важным противостоянием против Барселоны в Лиге чемпионов.

Хавбек парижан Марко Верратти может не сыграть в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Об этом сообщил Маурисио Почеттино.

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"Верратти тренировался, но чувствует дискомфорт после удара, который он получил в игре с Марселем. Посмотрим, как он будет чувствовать себя во вторник", – цитирует наставника ПСЖ TyC Sports.

Для Почеттино это может стать серьезной потерей, ведь раньше выбыли еще два лидера – Неймар и Анхель Ди Мария. Также в лазарете находятся Хуан Бернат, Колин Дагба, Рафинья и Тимо Пембеле.

Заметим, первое противостояние Барселоны и ПСЖ состоится 16 февраля, а ответный матч запланирован на 10 марта.

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