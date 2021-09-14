Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі визначився з обоймою виконавців на матч 1-го туру ЛЧ сезону 2021/22 проти Шерифа.

"Гірники" вирушили до Молдови на поєдинок проти команди Юрія Вернидуба. Де Дзербі взяв із собою 24 футболісти, повідомляє прес-служба клубу.

Шериф – Шахтар: передматчева прес-конференція Роберто Де Дзербі

У заявці Шахтаря немає травмованих оборонця Сергія Кривцова і голкіпера Анатолія Трубіна. Також на поєдинок не поїхали півзахисники Манор Соломон, який не може зіграти через релігійні обставини, і Євген Коноплянка. Останній, до слова, не брав участь у нинішньому ранковому тренуванні.

Заявка Шахтаря на поєдинок з Шерифом:

Воротарі: Шевченко, Пятов, Пузанков;

Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар;

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрік, Судаков, Педрінью;

Нападники: Траоре, Сікан, Фернандо.

Нагадаємо, перший поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 між українською та молдовською командами відбудеться 15 вересня о 19:45.

ЛЧ 2021/22: Динамо здатне перемогти Барсу, несподіваний прогноз на Шахтар – все про шанси українців, Мессі та Роналду