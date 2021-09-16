"Такого результату я не очікував, здивував не тільки рахунок, але і гра у виконанні Шахтаря.

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Перш за все, це невдала гра "гірників" в обороні. Шахтар пропустив два аналогічних голи – після двох флангових передач, дозволив супернику спокійно розстрілювати ворота Пятова. Але ж у Шерифа ще були моменти.

Не можна сказати, що у "гірників" взагалі були гольові моменти в цьому поєдинку. Бив по воротах Траоре, з виходом Марлоса гра попереду трохи пожвавішала, але в цілому все це було невесело. Дуже повільно діяв Шахтар і господарі поля встигали все перекрити. Так, гості більше володіли м'ячем, але вільних зон на половині поля Шерифа так і не знайшли. Закономірний результат вийшов.

Де Дзербі поступився Юрію Вернидубу в усьому, в тому числі, що важливо, в плані настрою на поєдинок. Судячи з гри багатьох футболістів Шахтаря, вони напевно думали обіграти команду з Молдови на одній нозі... А все ж не так просто. До групи Ліги чемпіонів важко потрапити, і слабких там не буває", - сказав Вірт для Footboom.

Нагадаємо, на груповому етапі Ліги чепіонів Шахтар зустрінеться ще з Інтером та Реалом.

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