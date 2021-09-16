"Такого результата я не ожидал, удивил не только счет, но и игра в исполнении Шахтера.

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Прежде всего, это неудачная игра "горняков" в обороне. Шахтер пропустил два аналогичных гола – после двух фланговых передач, позволил сопернику спокойно расстреливать ворота Пятова. Но у Шерифа еще были моменты.

Нельзя сказать, что у "горняков" вообще были голевые моменты в этом поединке. Бил по воротам Траоре, с выходом Марлоса игра впереди немного оживилась, но в целом все это было невесело. Очень медленно действовал Шахтер и хозяева поля успевали все перекрыть. Да, гости больше владели мячом, но свободных зон на половине поля Шерифа так и не нашли. Закономерный результат получился.

Де Дзерби уступил Юрию Вернидубу во всем, в том числе, что важно, в плане настроя на поединок. Судя по игре многих футболистов Шахтера, они наверняка думали обыграть команду из Молдовы на одной ноге... А все не так просто. В группу Лиги чемпионов трудно попасть, и слабых там не бывает", – сказал Вирт Footboom.

Напомним, на групповом этапе Лиги чепионив Шахтер встретится еще с Интером и Реалом.

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