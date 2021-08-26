"Сьогодні я дуже щаслива людина. Напевно, найщасливіша. На самому початку я говорив, що приходив у Шериф з однією мрією – зіграти в Лізі чемпіонів. Моя мрія здійснилась. Але це не тільки моя заслуга, це робота команди, всіх хлопців, які були одним цілим, як сім'я.

Історичний успіх Вернидуба у відеоогляді матчу Динамо З – Шериф

Ми пройшли нелегкий шлях з першого кваліфікаційного раунду. Я пишаюся тим результатом, який показали хлопці. Ми з восьми ігор виграли шість, а в двох зіграли внічию. Забили 14 голів, а пропустили 2. Це говорить багато про що. Я читав інтерв'ю головного тренера Динамо, який сказав, що вони не хочуть доводити гру до пенальті, а хочуть вирішити все максимум в додатковий час. Мені, напевно, не треба було навіть налаштовувати команду, а просто сказати ці слова. І команда зробила те, що повинна була зробити.

У нас теж було багато проблем зі складом, але ми вирішили це завдання. Ми правильно вивчили суперника, що й дало цей результат. Ви бачили гру на полі, думаю, ми заслужили цю перемогу і заслужили виступати в групі Ліги Чемпіонів. Кого б хотів бачити у групі? Для мене було б цікаво бачити найсильніші європейські клуби, з топ-5. У Тирасполь приїдуть футболісти, яких там ніколи не бачили наживо. Та й нам самим хочеться подивитись і порівняти з нашою силою", – заявив Вернидуб на прес-конференції.

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