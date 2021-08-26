"Сегодня я очень счастливый человек. Наверное, самый счастливый. В самом начале я говорил, что приходил в Шериф с одной мечтой – сыграть в Лиге чемпионов. Моя мечта осуществилась. Но это не только моя заслуга, это работа команды, всех ребят, которые были одним целым, как семья.

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Мы прошли путь с первого квалификационного раунда. Я горжусь тем результатом, который показали ребята. Мы из восьми игр выиграли шесть, а в двух сыграли вничью. Забили 14 голов, а пропустили 2. Это говорит о многом. Я читал интервью главного тренера Динамо, который сказал, что они не хотят доводить игру до пенальти, а хотят решить все максимум в дополнительное время. Мне, наверное, не надо было даже настраивать команду, а просто сказать эти слова. И команда сделала то, что должна была сделать.

У нас тоже было много проблем с составом, но мы решили эту задачу. Мы правильно изучили соперника, что и дало этот результат. Вы видели игру на поле, думаю, мы заслужили эту победу и заслужили выступать в группе Лиги Чемпионов. Кого бы хотел видеть в группе? Для меня было бы интересно видеть сильные европейские клубы, из топ-5. В Тирасполь приедут футболисты, которых там никогда не видели вживую. И нам самим хочется посмотреть и сравнить с нашей силой", – заявил Вернидуб на пресс-конференции.

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