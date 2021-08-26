Історичний успіх Вернидуба у відеоогляді матчу Динамо З – Шериф
09:44 - Читать на русском
Шериф втримав задовільну нульову нічию у матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ проти Динамо З. Дивіться відеоогляд зустрічі.
Після домашніх 3:0 підопічні Вернидуба зробили ставку на захист і контратаки, тому не дивно, що у Атанасіадіса було чимало роботи. Грецький кіпер Шерифа здійснив кілька вражаючих сейвів, а деколи і гравці Динамо З хибили з розкішних позицій.
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Під завісу зустрічі гості навіть отримали можливість виграти ще раз. Траоре вивалився на побачення з Ліваковічем, але програв свою дуель. 0:0 – команда Вернидуба стає першим в історії представником Молдови, який зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів.
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