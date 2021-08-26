Після домашніх 3:0 підопічні Вернидуба зробили ставку на захист і контратаки, тому не дивно, що у Атанасіадіса було чимало роботи. Грецький кіпер Шерифа здійснив кілька вражаючих сейвів, а деколи і гравці Динамо З хибили з розкішних позицій.

Вернидуб вивів Шериф у груповий етап Ліги чемпіонів, Зальцбург ускладнив життя Динамо

Під завісу зустрічі гості навіть отримали можливість виграти ще раз. Траоре вивалився на побачення з Ліваковічем, але програв свою дуель. 0:0 – команда Вернидуба стає першим в історії представником Молдови, який зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів.