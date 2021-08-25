Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації, матчі-відповіді

Брондбю – Зальцбург – 1:2 (перший матч – 1:2)

Голи: Максе, 62 – Шешко, 4, Ааронсон, 10

Динамо Загреб – Шериф – 0:0 (перший матч – 0:3)

На данській землі чемпіон Австрії шокував господарів у стартові 10 хвилин. На 4-й юний Беньямін Шешко вискочив на побачення з голкіпером і наче справжній ветеран холоднокровно розстріляв Германсена. А ще за шість хвилин воротар Брондбю віддав м'яч 18-річному нападнику на лінії штрафного, той відпасував Ааронсону, і Бренден точно пробив низом. Гол Андреаса Максе в другому таймі став слабкою втіхою для данців перед вильотом до Ліги Європи.

Зальцбург вийшов у груповий раунд Ліги чемпіонів і нашкодив Динамо. Австрійці мають вищий клубний рейтинг, тому потрапили в третій кошик і остаточно опустили чемпіона України в четвертий. Динамо до останнього зберігало шанси на кращий посів під час жеребкування.

Після сенсаційного домашнього розгрому Шериф прилетів до Хорватії, щоб зробити історичний крок у групу ЛЧ. Та просто відсиджуватися в обороні команда Юрія Вернидуба не збиралася. Перший небезпечний момент створили саме тираспольці. Це Себастьєн Тілль отримав передачу в межах штрафного й пробив повз кіпера в ближньому бою, але влучив у стійку. Загребці відповіли ударом головою Петковіча після навісу – Атанасіадіс виконав сейв.

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Надалі Динамо захопило ініціативу та почало плести мережива атак. Проте, особливих дивідендів від контролю "сині" фактично не здобули. Шериф злагоджено грав у захисті й особливо розгулятися атакувальній лінії господарів не давав. Справді реальні нагоди забити Динамо мало лише двічі. На 77-й хвилині Міслав Оршіч навіть забив, але гол справедливо скасували через офсайд. А ще за 10 хвилин Петковіч зряче бив у нижній кут, але Атанасіадіс знову був на висоті. Зрештою, матч так і завершився нулями.

Бенфіка у меншості втримала нічию з ПСВ, прорвавшись у груповий етап ЛЧ за сумою двох матчів – Яремчук зіграв 61 хвилину