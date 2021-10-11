"Я обіцяти точно нічого не буду. Можу лише пообіцяти, що будемо готуватися серйозно. 16-го гра зі Сфинтул Георге, це наче підготовчий етап. А 19-го вже гра в Мілані.

Вернидуб зробив вибір між потенційним запрошенням Динамо і Шахтаря – творця головної сенсації ЛЧ двічі кликали в Росію

Звичайно, італійський футбол дещо відрізняється від іспанського чи українського. Це той футбол, який команди будують на хорошій обороні. І, звичайно, швидкий перехід з оборони в атаку. Гадаю, те саме робитиме і Інтер. Це команда зі світовим ім'ям, є хороший тренер. Одне можу пообіцяти – будемо боротися, вивчимо команду, подивимося, що у них сильне, що слабке", – резюмував Вернидуб у інтерв'ю Первый Приднестровский.

Нагадаємо, Шериф сенсаційно очолює групу D після 6 очок у матчах з Шахтарем (2:0) та Реалом (2:1).

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