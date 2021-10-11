"Я обещать точно ничего не буду. Могу только пообещать, что будем готовиться серьезно. 16-го игра со Сфынтул Георге, это как подготовительный этап. А 19-го уже игра в Милане.

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Конечно, итальянский футбол несколько отличается от испанского или украинского. Это тот футбол, который команды строят на хорошей обороне. И, конечно, быстрый переход из обороны в атаку. Думаю, то же будет делать и Интер. Это команда с мировым именем, есть хороший тренер. Одно могу пообещать – будем бороться, изучим команду, посмотрим, что у них сильное, что слабое", – резюмировал Вернидуб в интервью Первый Приднестровский.

Напомним, Шериф сенсационно возглавляет группу D после 6 очков в матчах с Шахтером (2:0) и Реалом (2:1).

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