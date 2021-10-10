"Що, якби покликала Барселона? Я в це не вірю, чесно. Поки що у мене контракт тут аж до літа, тому навіть не замислююся про це. По-перше, з мого боку це буде непорядно – за спиною президента про щось говорити. Я не приховую – дзвінків багато є, але поки розмов ніяких бути не може. Є контракт, який я повинен виконувати, а коли вже підійде справа ближче, тоді буду думати.

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З яких країн телефонують? З Росії точно ні, я ж сказав, що там працювати не буду. У мене є свої принципи. Мене батько б не зрозумів ніколи. У свій час було дуже багато дзвінків. З Краснодара було запрошення, вже коли ось це ось. Але я відмовився. І інші клуби – в Динамо московське міг піти.

Київське Динамо або Шахтар? Дзвінків не було. Мрія завжди є, але дзвінків не було. Про яку з цих команд більше мрію? З дитинства вболівав за Динамо. Я сам з Житомира, а звідти до Києва 130 кілометрів. Коли був маленьким, ми з моїм батьком, який теж любив футбол, їхали аж до Києва дивитися ігри. Він, можливо, мені і прищепив цю любов до футболу", – резюмував Вернидуб у інтерв'ю Первый Приднестровский.

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