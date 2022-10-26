"Селтік надав би нам велику послугу, якби виграв у Шахтаря. Але ми все одно досягли того, чого хотіли.

РБ Лейпциг – Реал – 3:2 – відео голів і огляд матчу, який зменшив шанси Шахтаря на плей-офф ЛЧ

Тепер все у наших руках. Нам зараз навіть не потрібно вигравати у Шахтаря", – цитує Вернера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, РБ Лейпциг у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів несподівано здолав Реал (3:2), а Вернер забив вирішальний гол німців. Шахтарю для виходу в плей-офф турніру необхідно обігрувати "биків" в останньому турі, тоді як підопічним Марко Розе вистачить і нічиєї.

Реал підклав свиню Шахтарю, безвольно програвши Лейпцигу в Лізі чемпіонів – "гірникам" треба повторно бити РБ