РБ Лейпциг завдав Реалу першої поразки в груповому турнірі ЛЧ 2022/23. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Вже до середини першого тайму рахунок був 2:0 на користь "биків". Відзначилися Гвардіол (після стандарту) і Нкунку, який потужно пробив під поперечину воріт Куртуа. Перед свистком на перерву Вінісіус головою скоротив відставання мадридців.

Реал підклав свиню Шахтарю, безвольно програвши Лейпцигу в Лізі чемпіонів – "гірникам" треба повторно бити РБ

У другому таймі команди обмінялися голами. На влучний удар Тімо Вернера відповів Родріго, реалізувавши пенальті. 3:2 – результат, який не надто втішив Шахтар. Для українців було б значно краще, якби команда Карло Анчелотті виграла.

РБ Лейпциг набрав 9 очок і зберіг другу позицію групи F перед останнім туром. У Реала залишилося 10 балів. Другого листопада у грі з Шахтарем німецьку команду влаштує і нічия. "Гірникам", у яких 6 пунктів, тепер потрібно лише перемагати.