"Селтик оказал бы нам большую услугу, если бы выиграл у Шахтера. Но мы все равно добились того, чего хотели.

РБ Лейпциг – Реал – 3:2 – видео голов и обзор матча, который снизил шансы Шахтера на плей-офф ЛЧ

Теперь все в наших руках. Нам сейчас даже не нужно выигрывать у Шахтера", – цитирует Вернера официальный сайт УЕФА.

Напомним, РБ Лейпциг в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов неожиданно одолел Реал (3:2), а Вернер забил решающий гол немцев. Шахтеру для выхода в плей-офф турнира необходимо обыгрывать "быков" в последнем туре, тогда как подопечным Марко Розе хватит и ничьей.

Реал подложил свинью Шахтеру, безвольно проиграв Лейпцигу в Лиге чемпионов – "горнякам" нужно повторно бить РБ