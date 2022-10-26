Вернер: Теперь нам даже не нужно выигрывать у Шахтера
Форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер настроен продолжить еврокубковое путешествие весной в самом престижном евротурнире.
"Селтик оказал бы нам большую услугу, если бы выиграл у Шахтера. Но мы все равно добились того, чего хотели.
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Теперь все в наших руках. Нам сейчас даже не нужно выигрывать у Шахтера", – цитирует Вернера официальный сайт УЕФА.
Напомним, РБ Лейпциг в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов неожиданно одолел Реал (3:2), а Вернер забил решающий гол немцев. Шахтеру для выхода в плей-офф турнира необходимо обыгрывать "быков" в последнем туре, тогда как подопечным Марко Розе хватит и ничьей.
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