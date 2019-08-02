Вербіч, найімовірніше, допоможе Динамо в матчі з Брюгге

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербіч повинен зіграти у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге.

У середу в поєдинку першого туру УПЛ проти Карпат Вербіч зазнав травми – словенець грав півтайму з пошкодженим коліном. Під загрозою була його участь у виїзному матчі з Брюгге, однак з'явилися позитивні новини.

"Щойно спілкувався з Вербічем – почуває себе нормально. Не знаю, чи буде тренерський штаб ризикувати ним завтра в матчі зі Львовом, але проти Брюгге Беньямін зможе нам допомогти", – написав у Facebook близький до Динамо журналіст Андрій Шахов-молодший.

Нагадаємо, що першу гру 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо проведе проти Брюгге 6 серпня на виїзді, а матч-відповідь відбудеться через тиждень у Києві.

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