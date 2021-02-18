"Говорячи просто і чесно – клуби завжди хочуть більше грошей. Щоб отримати більше грошей, вони хочуть більше гарантованих ігор. Фанати хочуть бачити більше значущих ігор, вони хочуть більше ігор, в яких є сенс.

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Сучасний футбол повинен знайти компроміс між тим, чого хочуть клуби – більше грошей – і тим, чого хочуть вболівальники – простоти, ясності і змагання зі змістом. Також є ЗМІ, які починають диктувати, що має статися. Тому, чесно кажучи, в майбутньому очікується велика битва. Запропонована модель Ліги чемпіонів мені зовсім не подобається", – поділився Венгер у коментарі Evening Standard.

Нагадаємо, УЄФА пропонує збільшити число учасників Ліги чемпіонів з 32 до 36 і відмовитися від групового етапу. Також передбачається, що клуби проводитимуть по 10 матчів з різними суперниками.

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