Юнацька ліга УЄФА 2020/21 офіційно скасована – Динамо не зіграє з Барселоною
Коронавірус вніс серйозні корективи у Юнацьку лігу УЄФА. Союз європейських асоціацій ухвалив рішення скасувати поточний сезон.
Виконавчий комітет УЄФА вирішив не проводити поточний розіграш Юнацької ліги. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті організації.
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Причиною таких радикальних рішень став ковід, зокрема обмеження поїздок окремими органами влади та різноманітні форс-мажори, з якими клуби стикались через пандемію. До слова, минулого року УЄФА був менш радикальним та лише змінював формат розіграшу.
Через відповідне рішення юнацька команда Динамо не зіграє матч 1/32 фіналу проти однолітків з Барселони. Зустріч була запланована на 2 березня на Олімпійському.
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