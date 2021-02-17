Виконавчий комітет УЄФА вирішив не проводити поточний розіграш Юнацької ліги. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті організації.

Динамо – Брюгге: УЄФА ухвалив рішення про перенесення часу початку гри

Причиною таких радикальних рішень став ковід, зокрема обмеження поїздок окремими органами влади та різноманітні форс-мажори, з якими клуби стикались через пандемію. До слова, минулого року УЄФА був менш радикальним та лише змінював формат розіграшу.

Через відповідне рішення юнацька команда Динамо не зіграє матч 1/32 фіналу проти однолітків з Барселони. Зустріч була запланована на 2 березня на Олімпійському.

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