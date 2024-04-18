Лунін був визнаний редакцією Marca найкращим гравцем чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Український воротар здійснив неймовірну кількість сейвів в основний і додатковий час, а також потягнув два удари від Бернарду Сілви і Матео Ковавіча в серії пенальті. Українець став єдиним гравцем Реала, який отримав від видання найвищу оцінку за гру на Етіхад – 10 балів.

Сейв Луніна після піжонського удару Бернарду в серії пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Реал

"Герой. Він торкнувся ідеалу. Великий матч. Андрій довів свою чарівну ніч до пенальті і відбив два удари. Незабутній виступ, гідний самого Куртуа. Він зробив усе можливе, щоб вивести Мадрид у наступний раунд. Лунін блищав у воротах і відбивав будь-які удари: знизу, зверху, здалеку, з близької відстані. Десятки відмінних сейвів. Завдяки йому Реал пропустив лише одного разу. Цим виступом він привніс упевненість у завтрашній день. Він одягнув костюм супергероя і провів вечір, який змінить його кар'єру".

Лунін затягнув Реал у півфінал ЛЧ – помста в серії пенальті, 8 сейвів, злий геній для де Брюйне та стіна для Ман Сіті