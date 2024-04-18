Лунин был признан редакцией Marca лучшим игроком ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Украинский вратарь совершил невероятное количество сэйвов в основное и дополнительное время, а также потащил два удара от Бернарду Силвы и Матео Ковавича в серии пенальти. Украинец стал единственным игроком Реала, который получил от издания наивысшую оценку за игру на Этихад – 10 баллов.

Сэйв Лунина после пижонского удара Бернарду в серии пенальти в видеообзоре матча Манчестер Сити – Реал

"Герой. Он коснулся идеала. Великий матч. Андрей довёл свою волшебную ночь до пенальти и отразил два удара. Запоминающееся выступление, достойное самого Куртуа. Он сделал все возможное, чтобы вывести Мадрид в следующий раунд. Лунин блистал в воротах и отражал любые удары: снизу, сверху, издалека, с близкого расстояния. Десятки отличных сэйвов. Благодаря нему Реал пропустил лишь однажды. Этим выступлением он привнёс уверенность в завтрашний день. Он надел костюм супергероя и провёл вечер, который изменит его карьеру".

Лунин затащил Реал в полуфинал ЛЧ – месть в серии пенальти, 8 сейвов, злой гений для де Брюйне и стена для Ман Сити