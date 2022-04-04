Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций возвращаются. Во всех турнирах остались украинцы. Рассказываем, когда поддерживать наших мужиков, на миг отвлекшись от ужасов войны с Россией.

Роман Яремчук: Бенфика – Ливерпуль, 1/4 Лиги чемпионов. 5 апреля, вторник, 22:00, "MEGOGO Футбол 2". Роман выходил в старте на два последних матча Бенфики. Сыграл не идеально (в общей сложности 4 удара, 3 заблокированных), но имеет доверие тренера. В последний раз Яремчук забивал Аяксу, когда его команда совершила сенсацию в ЛЧ.

Александр Зинченко: Манчестер Сити – Атлетико, 1/4 Лиги чемпионов. 5 апреля, вторник, 22:00, "MEGOGO Футбол 1". Саша играет крайне мало, потому что в важных матчах на его позиции Гвардиола доверяет Канселу. Однако есть надежды на появление Зинченко в старте – Канселу из-за дисквалификации Уокера перейдет на правый фланг.

Андрей Лунин: Челси – Реал, 1/4 Лиги чемпионов. 6 апреля, среда, 22:00, "MEGOGO Футбол 1". Украинский голкипер не сыграет, но можно поддержать его команду в противостоянии с Челси, которое взрастил "кошелек Путина" Абрамович.

Руслан Малиновский: РБ Лейпциг – Аталанта, 1/4 Лиги Европы. 7 апреля, четверг, 19:45, "MEGOGO Футбол 1". На выходных Руслан вернулся на поле, выглядел неплохо, однако тренеры Аталанты решили, что его кондиций хватает только на один тайм. Нет сомнений, что Малиновский должен выйти в основе против Лейпцига. В 1/8 финала он уже разбил одних немцев.

Андрей Ярмоленко: Вест Хэм – Лион, 1/4 Лиги Европы. 7 апреля, четверг, 22:00, "MEGOGO Футбол 2". Андрей в последнее время регулярно усиливает Вест Хэм выходами на смену. Чего стоит решающий гол против Севильи, когда украинец вывел команду в четвертьфинал! А тут в соперниках еще и Тете будет.

Тарас Качараба и Максим Таловеров: Фейеноорд – Славия, 1/4 Лиги конференций. 7 апреля, четверг, 19:45, "MEGOGO Футбол 2". Тарас в воскресенье впервые после травмы попал в заявку Славии и постепенно набирает форму. Максим в течение марта завоевал стабильное место в опорной зоне, а последний матч пропустил из-за дисквалификации.

Виталий Миколенко не играет в еврокубках, но его Эвертон тоже фактически проведет матч на вылет. "Ириски" в среду (21:30, Setanta Sports) встретятся с Бернли – прямым конкурентом в борьбе за выживание. 2 победы за 13 туров – Эвертону реально грозит вылет из АПЛ. И календарь впереди адский. Миколенко на выходных дали провести полный матч из-за отсутствия Коулмана. Едва ли он забронировал себе основу, сейчас игровое время Виталия зависит от конкурентов.