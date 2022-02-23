Роман Яремчук з'явився на полі на 62-й хвилині матчу 1/8 фіналу ЛЧ проти Аякса та дуже швидко святкував взяття воріт.

Супердебют Влаховіча у відеоогляді матчу Вільяреал – Ювентус – 1:1

26-річний українець вдало зіграв на добиванні та головою перевів м'яч у сітку воріт. Святкування Романа заслуговує на окрему порцію оплесків, форвард продемонстрував на камеру футболку з українським тризубом.

Хочеш відчути справжню футбольну атмосферу? Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів за келихом Żubrówka. Żubrówka – відкрий легенду! Для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka тут.

Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками відбудеться у Амстердамі 15 березня.

Гол Яремчука врятував Бенфіку від поразки Аяксу – "орли" та "євреї" розписали бойову нічию у Лісабоні