Яремчук відзначився голом у ворота Аякса – форвард підтримав Україну на фоні російської агресії
23 лютого 23:51 - Читать на русском
Український форвард Бенфіки Роман Яремчук врятував "орлів" від поразки (2:2).
завершено
26’ Себастьян Аллє
72’ Роман Яремчук
Душан Тадіч 18’
Себастьян Аллє 29’
18’ Душан Тадіч
26’ Себастьян Аллє
29’ Себастьян Аллє
72’ Роман Яремчук
Роман Яремчук з'явився на полі на 62-й хвилині матчу 1/8 фіналу ЛЧ проти Аякса та дуже швидко святкував взяття воріт.
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26-річний українець вдало зіграв на добиванні та головою перевів м'яч у сітку воріт. Святкування Романа заслуговує на окрему порцію оплесків, форвард продемонстрував на камеру футболку з українським тризубом.
Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками відбудеться у Амстердамі 15 березня.
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