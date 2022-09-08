"Все дуже просто. Наполі зіграв добре, а ми – погано. Із самого початку матчу ми мали проблеми у захисті. Такого не можна допускати. Два пенальті за перші 20 хвилин... Важко таке коментувати.

Наполі – Ліверпуль – 4:1 – відео голів та огляд матчу

У нас за матч жодного разу не було нормального пресингу, ми часто втрачали м'яч, помилялися на рівному місці. У нас не було акцентованих атак, півзахист не відчував зв'язку один з одним. Це і є ключові помилки. Ми хочемо вигравати матчі, але у нас не виходить. Чому? Це моє завдання з'ясувати. Це вже не вперше, коли ми граємо погано. Перебудовувати команду? Потрібно зупинитись, подумати. Все налагодиться.

Ми використали високу лінію оборони. Так, я розумів усі ризики, зрештою ми й поплатилися за це. Звісно, ​​коли захист грає надто високо, то треба активно пресингувати та контролювати м'яч, а в нас, як я вже казав, цього не було", – цитує Клоппа сайт Ліверпуля.

Можливість реабілітуватись у мерсисайдців буде вже в суботу, 10 вересня, у матчі АПЛ проти Вулверхемптона. Трьома днями пізніше відбудеться зустріч другого туру Ліги чемпіонів з Аяксом.

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