"Все очень просто. Наполи сыграл хорошо, а мы – плохо. С самого начала матча у нас были проблемы в защите. Такого нельзя допускать. Два пенальти за первые 20 минут... Трудно такое комментировать.

Наполи – Ливерпуль – 4:1 – видео голов и обзор матча

У нас за матч ни разу не было нормального прессинга, мы часто теряли мяч, ошибались на ровном месте. У нас не было акцентированных атак, полузащита не чувствовала связи друг с другом. Это и есть ключевые ошибки. Мы хотим выигрывать матчи, но у нас не выходит. Почему? Это моя задача выяснить. Это уже не в первый раз, когда мы играем плохо. Перестраивать команду? Надо остановиться, подумать. Все наладится.

Мы использовали высокую линию обороны. Да, я понимал все риски, в конце концов мы и поплатились за это. Конечно, когда защита играет слишком высоко, нужно активно прессинговать и контролировать мяч, а у нас, как я уже говорил, этого не было", – цитирует Клоппа сайт Ливерпуля .

Возможность реабилитироваться у мерсисайдцев будет уже в субботу, 10 сентября, в матче АПЛ против Вулверхэмптона. Тремя днями позже состоится встреча второго тура Лиги чемпионов с Аяксом.