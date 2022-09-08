Неаполітанці не залишили шансів команді Юргена Клоппа в першому турі ЛЧ 2022/23. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Інтрига практично померла ще до перерви. Підопічні Лучано Спаллетті тричі змусили "червоних" капітулювати, та ще й не забили пенальті (Осімхен програв дуель Аліссону). Як забивати 11-метрові, продемонстрував Зєліньскі, який і відкрив рахунок. Замбо-Ангісса та Сімеоне довели його до розгромного, а Хвіча Кварацхелія відзначився класним асистом.

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На старті другої половини гри підопічні Спаллетті забили знову. Пйотр Зєліньскі оформив дубль, зігравши на добиванні. Ліверпуль зумів відповісти лише влучним ударом Луїса Діаса. Колумбієць з-за меж штрафного вразив нижній кут, але від фіаско команду Юргена Клоппа це не врятувало.

4:1 – розкішна перемога Наполі, який набрав перші очки в груповому турнірі. Ліверпуль з нулем на дні.