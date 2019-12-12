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Ващук жорстко розкритикував гравців Динамо за відсутність дисципліни

11:13 1514 Читать на русском
Ващук жорстко розкритикував гравців Динамо за відсутність дисципліни
Владислав Ващук / фото з відкритих джерел

Колишній захисник київського Динамо Владислав Ващук розкритикував гравців команди Олексія Михайличенка через брак дисципліни.

"Можна робити ставки, кого вилучать у Динамо в матчі проти Лугано. Кожен матч кияни грають вдесятьох. Таке відчуття, ніби це спеціально відбувається. Можливо, гравці забули про те, як рахувати до двох або про те, що арбітр має червону картку.

Динамо – Лугано: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

У команді немає дисципліни. Перші хвилини – і ми вже маємо небезпечні моменти біля наших воріт. Буває, пропускаємо. Буває, рятує поперечина. Гравцям не вистачає відповідальності перед уболівальниками і самими собою. Вони себе перетворюють в ніщо, коли заробляють червоні картки. Раніше, це каралося всередині колективу. Сьогодні це вже норма.

Кожен матч повинен починатися з першої секунди. Тренер їх налаштовує, але вони професіонали і підписували контракт. Тому повинні займатися самоконтролем, самодисципліною, якщо вони хочуть розвиватися. Від перших секунд і до фінального свистка", – цитує Ващука 1927.kiev.ua.

До слова, в поточному сезоні гравці Динамо отримали 7 червоних карток. Сьогоднішній матч з Лугано пропустить капітан команди Сергій Сидорчук, який був вилучений з поля у матчі з Мальме.

Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи

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Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Владислав Ващук Владислав Ващук Динамо Динамо Кубок України
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