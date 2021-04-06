Рафаель Варан вранці 6 квітня здав позитивний тест на коронавірус. Відповідно, 27-річний французький центрбек не допоможе Реалу в сьогоднішньому поєдинку з Ліверпулем, повідомляє офіційний сайт "вершкових".

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Позаяк матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ буде зіграний вже за тиждень, то шанси на участь Варана в грі на Енфілді теж близькі до нуля. Як і його вихід на поле в Ель Класіко проти Барселони, яке відбудеться 10 квітня в Мадриді. У поточному сезоні Рафаель зіграв вже 36 поєдинків, у яких забив 2 голи. Француз виступає за Реал з 2011 року та виграв 4 Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у цих матчах не зіграє й інший лідер захисту "вершкових" – Серхіо Рамос. Капітан отримав травму в розташуванні збірної Іспанії та перебуває в лазареті.

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