Мадридський Реал приймає Ліверпуль у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Який прогноз букмекерів і де дивитись гру підкаже "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Реал – Ліверпуль на "Футбол 24", стартує 6 квітня о 22:00. Мерсисайдці збираються взяти реванш за програний фінал у 2018-му, натомість Зізу мріє про четвертий титул переможця ЛЧ біля керма "бланкос".

Обидва наставники не можуть розрахувати на провідних оборонців. Мадрид втратив свою найбільшу зірку та капітана – Серхіо Рамоса, який приєднався у лазареті до травмованого Карвахаля. Натомість Ліверпуль змушений обходитись відразу без трьох провідних центрбеків – ван Дейка, Матіпа і Гомеса. Отже, ми не побачимо протистояння Рамос-Салах, що суттєво змінило розстановку сил три роки тому в Києві.

Де дивитись Реал – Ліверпуль онлайн

Зустріч у прямому ефірі на території України традиційно покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч Реал – Ліверпуль онлайн можна на телеканалі "Футбол 1" починаючи з 21:55. Там же о 21:10 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка підіб'є підсумки першого раунду класичної європейської битви о 23:55. Крім цього, пряма трансляція матчу 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться на платформах MEGOGO та oll.tv (за наявності відповідної підписки).

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Прогноз букмекерів на Реал – Ліверпуль

Реал та Ліверпуль володіють майже однаковими шансами на перемогу у Мадриді, вважають експерти William Hill. Коефіцієнт на домашній успіх "бланкос" складає 2.60, тоді як на "червоних" ставлять 2.62. Потенційна нічия оцінюється балом 3.50. Bwin оперує схожими цифрами. Команда Клоппа має незначну перевагу над іспанцями – 2.55 та 2.70 відповідно. Цінник нічиєї – ті ж 3.50.

Востаннє команди зустрічалися 26 травня 2018-го у Києві на Олімпійському. Мадридці перемогли з рахунком 3:1, встановивши унікальне досягнення Ліги чемпіонів – три поспіль виграні фінали. То була шоста очна дуель цих суперників у Кубку чемпіонів/ЛЧ. У активі обох – по 3 звитяги. Перед зустріччю на Ді Стефано Реал обіграв Ейбар (2:0), а Ліверпуль не залишив шансів Арсеналу (3:0) у своїх національних першостях.

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