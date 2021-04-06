Три роки тому у Києві мадридський Реал виграв свого останнього "вуханя", розгромивши Ліверпуль завдяки перформансу Каріуса та шедевру Бейла – хоча більшість вболівальників запам'ятала інший епізод. Всі чомусь переконані, що ключовим моментом зустрічі стала травма Салаха, якого підступно зламав Рамос. Те, що обидва футболісти тримали один одного за руку, а епізод певною мірою став збігом обставин, нікого не цікавить – у Серхіо погана репутація. Нині ж Ліверпуль має змогу повернути Реалу боржок за київські сльози, хоча битви Салаха з Рамосом ми не побачимо. Серхіо отримав травму.

Реал Мадрид – Ліверпуль: прогноз і де дивитися мегахіт Ліги чемпіонів

Капітан "вершкових" пропустив дуже багато матчів у поточному сезоні – особливо в новому році. Втім, це не заважає Реалу демонструвати чемпіонський темп: після сенсаційної кубкової поразки від Алькояно підопічні Зінедіна Зідана провели 13 матчів, вигравши 10 з них – причому переможна серія становить 4 зустрічі, а не програє команда вже 11 поєдинків поспіль. Остання поразка трапилась ще наприкінці січня від Леванте, коли довелося грати в меншості з 9-ї хвилини, а після цього зупинити "бланкос" змогли тільки Реал Сосьєдад (0:0) та Атлетіко (1:1). Як наслідок, від першої позиції чинний чемпіон Іспанії відстає всього на три очки.

"Родзинка" нинішнього Реала полягає у надзвичайній ефективності в топ-матчах. Вона досягається завдяки тактичній гнучкості – під кожну таку зустріч Зінедін Зідан готує окрему ігрову модель, намагаючись використати вади суперника. Найкращою демонстрацією цієї гнучкості стали поєдинки проти Аталанти: якщо у Бергамо "вершкові" розривали пресинг італійців через вільну позицію Іско, то в Мадриді вони знищили "Богиню" через шалену кількість фальшивих позицій – фулбеки зміщувались в центр, Бензема міг опинитись на позиції центрхава, опорники страхували латералей і допомагали центрбекам, а ті ходили в атаку. Щось схоже можна побачити у Пепа Гвардіоли, але він цю модель награвав роками – Зідану ж для перевірки схеми вистачило одного матчу з Ельче.

Не факт, що історія з фальшивими позиціями повториться. Ліверпуль грає в інший футбол, та і Зінедін Зідан старається не повторюватись зайвий раз. Нинішній Реал – це тактичний хамелеон, який ефективно використовує конкретні вади суперника й може зіграти у будь-якому стилі. При цьому у команди ще й з характером все дуже добре. Як наслідок, в активі "бланкос" у цьому році є перемоги над Атлетіко, Інтером (двічі), Борусією М, Барселоною, Аталантою (двічі) та Севільєю. Мадридці більше страждають у поєдинках з Леванте та Ельче, ніж з топами.

Влаштуй незабутній перегляд Ліги Чемпіонів разом із футбольним боксом від Pepsi та Lay's. Спостерігай за грою топових команд, попиваючи смачний напій та насолоджуючись улюбленими чипсами. Футбол смакує краще з Pepsi та Lay’s!

Це не означає, що Реал ідеальний. "Вершкові" частенько помиляються з пресингом, відкриваючи простір для контратак суперника, а за необхідності відігруватись команда починає занадто сильно ризикувати – як, наприклад, у мадридському дербі. При цьому підопічні Зінедіна Зідана критично залежні від Бензема, без якого страшно просідає реалізація та якість дрібної позиційної роботи. В обороні ж "бланкос" взагалі не вражають – у п'яти з шести останніх матчів вони пропускали по голу. Саме тому Реал і намагається будувати свій захист ще від чужих воріт – біля власних не все ідеально.

Чи здатний скористатися цими вадами Ліверпуль? В останніх трьох поєдинках мерсисайдці виглядали здорово, прибивши РБ Лейпциг, перегравши Вулверхемптон і розгромивши Арсенал – однак до цього "червоні" летіли в крутому піке. Підопічні Юргена Клоппа з 27 грудня по 10 березня провели 17 матчів, вигравши всього п'ять при дев'яти поразках – причому на Енфілді команда забила лише один гол. Ліверпуль поступився не тільки Челсі й Манчестер Сіті, а і Бернлі, Брайтону та Фулхему. Як наслідок, ще за вісім турів до кінця чемпіонату чинний чемпіон Англії втратив математичні шанси на нове золото.

Чи став Ліверпуль кращим у останніх трьох матчах? Поки що важко сказати. Очевидно лишень, що повернення Фабінью в опорну зону сильно покращило взаємозв'язки у команді – гол Салаха на Емірейтс почався з грамотного відкривання бразильця та його шикарного закидання у дотик. Та і наявність бодай якихось профільних центрбеків (Кабак-Філліпс) допомогла завершити три останні зустрічі без пропущених голів, а хороша форма Трента та Жоти прямо таки виділяється на тлі усієї команди.

Крім того, у Ліверпуля налагодилась система інтенсивного пресингу (саме вона знищила Арсенал), а Юрген Клопп грамотно керує грою – наприклад, в останньому матчі він в якийсь момент відмовився від чистих нападників, почавши працювати від ривків у штрафний у виконанні всіх футболістів. "Червоні" явно почали оживати.

Втім, рівня захисників може бути недостатньо для нападників Реала, а в структурі гри у Ліверпуля досі помітні проблеми. Зокрема, досі не може вписатися у гру Алькантара, який звик працювати на м'ячі. Своєю манерою гри він часто дублює партнерів у центральній зоні, внаслідок чого страждає робота по відкриванню зон. Словом, сьогодні мерсисайдцям буде дуже непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Карвахаль, Рамос, Азар – ван Дейк, Матіп, Гомес, Хендерсон, Оріджі

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – Ліверпуль

Реал Мадрид: Куртуа – Варан, Мілітао, Начо – Васкес, Модріч, Каземіро, Кроос, Менді – Вінісіус, Бензема

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Філліпс, Кабак, Робертсон – Алькантара, Фабінью, Вейналдум – Салах, Фірміно, Мане

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Робити прогноз на перший матч неймовірно важко. Передусім, через Зінедіна Зідана – всі розуміють, як гратиме Ліверпуль, а от як відповість на це Реал? Великою мірою, все буде залежати від здатності мадридців підлаштуватись до гри "червоних". Досі вони ідеально готувалися до топ-матчів, розбираючи догматичних суперників на атоми. Якщо і зараз план буде хорошим, Ліверпулю буде важко.

Втім, нинішні мерсисайдці також виглядають "котами" в мішку. Незрозуміло, наскільки їхній ривок в останніх трьох матчах був логічним і чи вистачить цього рівня для поєдинку з сильним Реалом? Саме тому команди, вірогідно, візьмуть перший матч на дослідження один одного, не намагаючись вирішити все й одразу. Для "бланкос" це особливо важливо, адже попереду стратегічно важливе Класіко – необхідно поберегти сили.

Вочевидь, обидва колективи погодяться на нічию, однак навряд чи вони обійдуться без голів. Реал і Ліверпуль регулярно забивають – при цьому у англійців невиразна ланка центрбеків, а іспанці пропустили по голу у п'яти з шести останніх матчів. Рахунок 1:1 у таких умовах здається дуже вірогідним.

Ліверпуль і Ювентус прощаються з титулом, провал Атлетіко, ПСЖ та Челсі, расизм в Іспанії, шедевр у Римі – огляд вікенду