toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛІОН ДИНАМО БАРСЕЛОНА - НАПОЛІ

Варан перепросив уболівальників Реала за провальний матч проти Манчестер Сіті

09:29 - Читать на русском
Варан перепросив уболівальників Реала за провальний матч проти Манчестер Сіті
Рафаель Варан / Getty Images

Антигерой матчу Реал – Манчестер Сіті Рафаель Варан прокоментував свої дії в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

9’ Рахім Стерлінг
68’ Габріел Жезус
 
Карім Бензема 28’
9’ Рахім Стерлінг
28’ Карім Бензема
68’ Габріел Жезус

"Ця поразка на мені, я повинен визнати це. Я несу повну відповідальність за цю поразку. Ми добре підготувалися, але за помилки доводиться платити. Мені прикро, що я підвів товаришів по команді.

Жахливі фейли Варана у відеоогляді матчу – Манчестер Сіті – Реал – 2:1

Я добре почувався під час гри. Можливо, ми занадто сильно ризикували на початку матчу і дорого за це поплатилися. Я ціную підтримку команди, такі речі в моїй кар'єрі відбувалися не часто. На полі є моменти, коли ціна помилки занадто висока. Більше тут пояснювати нічого.

Багато говорити не варто, всі розуміють, що я засмучений, і я повинен прийняти те, що трапилося. Потрібно мати характер, щоб повернутися кращим і сильнішим, і я вже думаю про це. Ніч буде важкою. Я спортсмен, ми програли, а я зазнав невдачі. Звичайно, відчуття такі собі", – цитує Варана офіційний Твіттер клубу.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті обіграв Реал (2:1) і в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Перший матч завершився з аналогічним рахунком. Команда Зінченка впевнено крокує в 1/4, а підопічні Зідана повертаються в Іспанію з порожніми руками.

Ман Сіті – Реал: Зінченку вказують на двері в мить історичного фіаско Зідана – сенсаційні герої, близькість півфіналу ЛЧ

blog_ava
Бущан заявив, що хотів покинути Динамо
06:30
3111
Теги
Манчестер Сіті - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Рафаель Рафаель Варан
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
17
хв
Баварія
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?