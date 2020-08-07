Манчестер Сіті – Реал – відео голів Стерлінга і Бензема

Манчестер Сіті та Реал зустрічаються у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Реал на "Футбол 24".

Манчестер Сіті відкрив рахунок вже на 9 хвилині поєдинку завдяки помилці Рафаеля Варана. Француз отримав м'яч біля штрафного майданчика Реала, а потім надто довго вирішував, що робити далі. Жезус набіг, забрав шкіряного і прострілив на Стерлінга – 1:0

Манчестер Сіті – Реал: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 ЛЧ, в якому Зінченко може вийти у чвертьфінал

Реал зміг відповісти в середині тайму. Родріго Гоїс на правому фланзі розібрався з Канселу і виконав чудову подачу на Бензема. Форвард "вершкових" використав свій шанс.