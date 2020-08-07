toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛІОН

Манчестер Сіті – Реал – відео голів Стерлінга і Бензема

22:33 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Реал – відео голів Стерлінга і Бензема
Манчестер Сіті – Реал – відео голів

Манчестер Сіті та Реал зустрічаються у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Реал на "Футбол 24".

9’ Рахім Стерлінг
 
Карім Бензема 28’
9’ Рахім Стерлінг
28’ Карім Бензема

Манчестер Сіті відкрив рахунок вже на 9 хвилині поєдинку завдяки помилці Рафаеля Варана. Француз отримав м'яч біля штрафного майданчика Реала, а потім надто довго вирішував, що робити далі. Жезус набіг, забрав шкіряного і прострілив на Стерлінга – 1:0

Манчестер Сіті – Реал: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 ЛЧ, в якому Зінченко може вийти у чвертьфінал

Реал зміг відповісти в середині тайму. Родріго Гоїс на правому фланзі розібрався з Канселу і виконав чудову подачу на Бензема. Форвард "вершкових" використав свій шанс.

blog_ava
Супряга в Серію А: агент нападника Динамо озвучив рішення футболіста щодо свого майбутнього
10:08
14157
Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Реал Мадрид Реал Мадрид Відеоновини Манчестер Сіті - Реал Мадрид
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
15
хв
Баварія
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?