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Варан попросил прощения у болельщиков Реала за провальный матч против Манчестер Сити

09:29 - Читати українською
Варан попросил прощения у болельщиков Реала за провальный матч против Манчестер Сити
Рафаэль Варан / Getty Images

Антигерой матча Манчестер Сити – Реал Рафаэль Варан прокомментировал свои действия в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

9’ Рахим Стерлинг
68’ Габриэл Жезус
 
Карим Бензема 28’
9’ Рахим Стерлинг
28’ Карим Бензема
68’ Габриэл Жезус

"Это поражение на мне, я должен признать это. Я несу ответственность за это поражение. Мы хорошо подготовились, но за ошибки приходится платить. Мне обидно за товарищей по команде.

Ужасные фейлы Варана в видеообзоре матча – Манчестер Сити – Реал – 2:1

Я хорошо себя чувствовал во время игры. Возможно, мы слишком сильно рисковали в начале матча и дорого поплатились. Я ценю поддержку команды, такие вещи в моей карьере происходили не часто. На поле есть моменты, где цена ошибки слишком высока. Больше здесь объяснять нечего.

Много говорить не стоит, все понимают, что я расстроен, и я должен принять случившееся. Нужно иметь характер, чтобы вернуться лучше и сильнее, и я уже думаю об этом. Ночь будет тяжёлой. Я спортсмен, мы проиграли, а я потерпел неудачу... Конечно, ощущения так себе", – цитирует Варана официальный Твиттер клуба.

Напомним, что Манчестер Сити обыграл Реал (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Первый матч завершился с аналогичным счетом. Команда Зинченко уверенно шагает в 1/4, а подопечные Зидана возвращаются в Испанию с пустыми руками.

Ман Сити – Реал: Зинченко указывают на дверь в миг исторического фиаско Зидана – сенсационные герои, близость 1/2 ЛЧ

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Ужасные фейлы Варана в видеообзоре матча – Манчестер Сити – Реал – 2:1
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