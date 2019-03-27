Ван Гал: Сподіваюсь, Манчестер Сіті виграє Лігу чемпіонів

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Луї ван Гал назвав найкращі команди в Лізі чемпіонів.

"Люди думають, що Барселона – найкраща команда, але це не так. Ліверпуль і Манчестер Сіті більше виглядають більш командно, ніж Барселона. А Ліверпуль виглядає кращою командою, аніж Ман Сіті.

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Відповідно до моєї філософії, найкраща команда повинна перемагати, але я сподіваюся на перемогу "містян", тому що вони демонструють кращий футбол", – сказав Ван Гал в коментарі Goal.com.

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Нагадаємо, що 67-річний ван Гал тренував Манчестер Юнайтед з 2014 по 2016 рік. Під його керівництвом клуб став володарем Кубка Англії-2015/16. 11 березня 2019 року нідерландець оголосив про завершення тренерської кар'єри.