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Ван Гал: Сподіваюсь, Манчестер Сіті виграє Лігу чемпіонів

12:38 516 Читать на русском
Ван Гал: Сподіваюсь, Манчестер Сіті виграє Лігу чемпіонів
Луї ван Гал / Reuters

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Луї ван Гал назвав найкращі команди в Лізі чемпіонів.

"Люди думають, що Барселона – найкраща команда, але це не так. Ліверпуль і Манчестер Сіті більше виглядають більш командно, ніж Барселона. А Ліверпуль виглядає кращою командою, аніж Ман Сіті.

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Відповідно до моєї філософії, найкраща команда повинна перемагати, але я сподіваюся на перемогу "містян", тому що вони демонструють кращий футбол", – сказав Ван Гал в коментарі Goal.com.

"Сульшер грає тим же "автобусом", що і Моурінью", – ван Гал різко розкритикував тренера Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, що 67-річний ван Гал тренував Манчестер Юнайтед з 2014 по 2016 рік. Під його керівництвом клуб став володарем Кубка Англії-2015/16. 11 березня 2019 року нідерландець оголосив про завершення тренерської кар'єри.

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Барселона Барселона Ліга чемпіонів Луї ван Гал Луї ван Гал
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