"Сульшер грає тим же "автобусом", що і Моурінью", – ван Гал різко розкритикував тренера Манчестер Юнайтед

Нідерландський фахівець Луї ван Гал не добирав слів, описуючи тактику чинного наставника МЮ Уле Гуннара Сульшера.

"Моурінью поміняв тактику на "припаркувати автобус" і гру на контратаках. Нинішній тренер грає з тим же автобусом і на контратаках. Головна різниця між Сульшером і Моурінью – перший перемагає.

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Мене зараз там немає, але зміни помітні, атмосфера, схоже, покращилася. Також Сульшер дійсно поміняв позицію Погба і поставив його в ту зону, де він грає важливу роль.

Але те, як зараз грає МЮ, це не та гра, яка була при Фергюсоні. Це оборонний, контратакуючий футбол. Якщо він вам подобається, нехай подобається. Якщо ви вважаєте, що він більш привабливий, ніж мій нудний атакуючий футбол, добре. Але я так не вважаю.

Сульшер програв всього двічі і повинен розібратися з цим. Дуже важливо, щоб МЮ вийшов в Лігу чемпіонів – це було і тоді, коли команду тренував я.

У той же час Юнайтед може виграти Лігу чемпіонів, тому що грають від оборони, перемогти їх дуже важко, і це, подобається вам це чи ні, результат роботи Моурінью", – цитує ван Гала ВВС.

Нагадаємо, 67-річний ван Гал очолював Манчестер Юнайтед у 2014-2016 роках.

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