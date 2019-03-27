Ван Гал: Надеюсь, Манчестер Сити выиграет Лигу чемпионов

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Луи ван Гал назвал лучшие команды в Лиге чемпионов.

"Люди думают, что Барселона – лучшая команда, но это не так. Ливерпуль и Манчестер Сити больше выглядят более командно, чем Барселона. А Ливерпуль выглядит лучшей командой, чем Манчестер Сити.

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Согласно моей философии, лучшая команда должна побеждать, но я надеюсь на победу "горожан", потому что они демонстрируют лучший футбол", – сказал Ван Гал в комментарии Goal.com.

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Напомним, что 67-летний ван Гал тренировал Манчестер Юнайтед с 2014 по 2016 год. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка Англии-2015/16. 11 марта 2019 голландец объявил о завершении тренерской карьеры.