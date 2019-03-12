Ван Дейк: З Баварією буде складно, Ліверпулю потрібно діяти краще

Захисник Ліверпуля Вірджіл Ван Дейк дав свій коментар щодо матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів проти Баварії.

Вірджіл ван Дейк розповів про труднощі, з якими зіткнувся з Ліверпуль напередодні матчу-відповіді Ліги чемпіонів з Баварією, наполягаючи на тому, що він та його товариші по команді повинні показати свою найкращу гру.

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"Це буде захоплюючий двобій. Вони грали дуже добре на Енфілді, щільно грали – особливо в захисті – і вони явно показували нам велику повагу.



Вони трохи змінили стиль гри, тому ми повинні бути готові до великої боротьби, тому що вони, ймовірно, викладуться на всі 100 відсотків, особливо на початку. Це буде важко, і нам треба зіграти краще, ніж в останніх виїзних іграх у Лізі чемпіонів.

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Ігри групового етапу не були настільки хорошими, як ми хотіли, але ми перейшли до матчів на виліт. Перша гра завершилась з рахунком 0:0, і ми хочемо зробити все, щоб можна було пройти. Ми знаємо, що це буде дуже важка і жорстка гра.



Зберігати сухі ворота у першому матчі завжди добре для обох команд, але ми знаємо, що якщо ми заб'ємо гол, їм потрібно забити два. Ось так і є. Ми хочемо виграти гру і пройти", – цитує Ван Дейка Goal.com.