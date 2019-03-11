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Ван Дейк поділився очікуваннями від протистояння з Лєвандовскі

17:03 155 Читать на русском
Ван Дейк поділився очікуваннями від протистояння з Лєвандовскі
Вірджил ван Дейк / Фото Reuters

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк розповів, що завжди вивчає нападників суперника перед матчами.

"Ти повинен знати про сильні сторони будь-якого нападника, проти якого граєш. Я завжди вивчаю опонентів, але часом тобі необхідно грати розумно і бути готовим до будь-чого навіть більше, ніж на сто відсотків.

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Ти повинен бути готовий до того, що він захоче побігти на тебе і обіграти. Таким нападником, як Лєвандовскі не можна давати ні найменшого шансу, інакше вони заб'ють, і ти будеш покараний", – цитує ван Дейка офіційний сайт УЄФА.

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До слова, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Баварією та Ліверпулем відбудеться у середу, 13 березня, початок гри о 22:00. Нагадаємо, перший поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Теги
Ліга чемпіонів
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