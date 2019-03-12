Ван Дейк: С Баварией будет сложно, Ливерпулю нужно действовать лучше

Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк дал свой комментарий об ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против Баварии.

Вирджил ван Дейк рассказал о трудностях, с которыми столкнулся с Ливерпуль накануне ответного матча Лиги чемпионов с Баварией, настаивая на том, что он и его товарищи по команде должны показать свою лучшую игру.

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"Это будет захватывающий поединок. Они играли очень хорошо на Энфилде, плотно играли – особенно в защите – и они явно показывали нам большое уважение.



Они немного изменили стиль игры, поэтому мы должны быть готовы к большой борьбе, потому что они, вероятно, выложатся на все 100 процентов, особенно в начале. Это будет трудно, и нам надо сыграть лучше, чем в последних выездных играх в Лиге чемпионов.

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Игры группового этапа не были столь хорошими, как мы хотели, но мы перешли к матчам на вылет. Первая игра завершилась со счетом 0:0, и мы хотим сделать все, чтобы можно было пройти. Мы знаем, что это будет очень тяжелая и жесткая игра.



Сохранить сухие ворота в первом матче всегда хорошо для обеих команд, но мы знаем, что если мы забьем гол, им нужно забить два. Вот так и есть. Мы хотим выиграть игру и пройти", – цитирует Ван Дейка Goal.com.