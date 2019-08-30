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Ван Дейк розповів, завдяки чому став найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2018/19

06:00 103 Читать на русском
Ван Дейк розповів, завдяки чому став найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2018/19
Вірджил ван Дейк / фото із соцмереж

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк після отримання нагороди найкращому гравцеві сезону за версією УЄФА відзначив внесок одноклубників.

"Я хочу подякувати своїм партнерам по команді. Без них я б не досяг того, що вдалося за останній рік.

Ван Дейк став найкращим гравцем минулого сезону в Лізі чемпіонів з двома історичними рекордами

Це був довгий шлях, це частина моєї подорожі. Мені довелося багато працювати на кожному етапі мого шляху, і я щасливий, що досяг цього. Я щасливий отримати цей трофей – це заслуга всіх, з ким я працював разом", – цитує ван Дейка Goal.com.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Вірджил разом з Ліверпулем виграв Лігу чемпіонів. На його рахунку 12 поєдинків у турнірі, в яких він відзначився двома голами і двома асистами.

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Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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