Сьогодні, 29 серпня 2019 року, УЄФА провів жеребкування групового етапу ЛЧ. Шахтар, Зінченко, Маліновський і Соболь дізналися суперників. Результати жеребкування Ліги чемпіонів 2019/20 читайте на "Футбол 24"

Ліга чемпіонів 2019/20 – результати жеребкування групового турніру:

Група A: ПСЖ, Реал Мадрид, Брюгге, Галатасарай

Група B: Баварія, Тоттенхем, Олімпіакос, Црвена Звезда

Група C: Манчестер Сіті, ШАХТАР, Динамо Загреб, Аталанта

Група D: Ювентус, Атлетіко, Байєр, Локомотив Москва

Група E: Ліверпуль, Наполі, Зальцбург, Генк

Група F: Барселона, Борусія Д, Інтер, Славія Прага

Група G: Зеніт, Бенфіка, Ліон, РБ Лейпциг

Група H: Челсі, Аякс, Валенсія, Лілль

Лео Мессі – форвард сезону в ЛЧ 2018/19.

Френкі Де Йонг став найкращим півзахисником сезону в Лізі чемпіонів. За гру в Аяксі, але тепер він представляє Барселону.

Найкращий захисник ЛЧ 2018/19 – Вірджил ван Дейк, який всівся біля Роналду та Мессі. Знову Ліверпуль!

Першими жеребкують команди з першого кошика. Тут лише гранди, крім російського чемпіона, який Шахтарю і так не випаде.

Нарешті на сцені Джорджо Маркетті, а це значить, що ми підходимо до найцікавішого.

Аліссон Беккер – найкращий воротар ЛЧ 2018/19. Голкіпер переможного Ліверпуля, тут усе закономірно.

Також допоможе провести жеребкування знаменитий Петр Чех, який вигравав і ЛЧ, і ЛЄ.

Веслі Снайдер виходить на сцену як почесний гість. Переможець Ліги чемпіонів-2010 з Інтером Моурінью.

Хаміт Алтинтоп виносить "вухатий" кубок чемпіонів, за який позмагаються 32 клуби. Туреччина приймає фінал ЛЧ-2020.

Перед власне самим жеребкуванням традиційно роздають призи. Нагороду від президента УЄФА Александера Чеферіна за вагомий внесок у розвиток футболу отримує легенда Манчестер Юнайтед і збірної Франції Ерік Кантона.

Онлайн-трансляція жеребкування ЛЧ стартувала на "Футбол 24" о 19:00 за київським часом, коли і розпочнеться церемонія. Шахтар не міг зіграти проти чемпіона Росії Зеніта, за який виступає екс-гравець "гірників" і збірної України Ярослав Ракицький, а також московського Локомотива, що очолює колишній наставник київського Динамо Юрій Сьомін. Річ у тім, що УЄФА продовжує розводити між собою українські та російські клуби. У кошик 1 увійшли чинний володар трофею (Ліверпуль), переможець Ліги Європи (Челсі) та чемпіони 6-и країн з найвищим місцем у таблиці коефіцієнтів. Решта команд розподілені за клубним рейтингом.

Ліга чемпіонів 2019/20: Шахтар дізнався суперників у груповому турнірі

З кожної країни у групі може бути лише по одному клубові. Завдяки високому коефіцієнту донецька команда потрапила у другий кошик посіву. Відтак "гірники" також не зіграють на груповій стадії проти таких суперників, як мадридські Реал та Атлетіко, Борусія Дортмунд, Наполі, Тоттенхем, Аякс і Бенфіка. Зате у двох інших кошиках знайшлося місце для представників топ-чемпіонатів. Так, в Україну могли приїхати французькі Лілль та Ліон, іспанська Валенсія, міланський Інтер з Конте, німецькі Байєр і РБ Лейпциг, Аталанта з Маліновським. Цікаво, що Руслан, як і Соболь та Зінченко, починав кар'єру саме в Шахтарі. Зустріч старих знайомих чекає на восени.

Перший тур відбудеться 17/18 вересня, а фінішує груповий турнір ЛЧ 2019/20 уже 10/11 грудня. Фінал прийме Олімпійський стадіон Ататюрка 30-го травня.

Перший кошик

Ліверпуль, Челсі, Барселона, Баварія, Ювентус, Манчестер Сіті, ПСЖ, Зеніт

Другий кошик

Реал, Атлетіко, Борусія Дортмунд, Наполі, Шахтар, Тоттенхем, Аякс, Бенфіка

Третій кошик

Ліон, Байєр, РБ Зальцбург, Олімпіакос, Брюгге, Валенсія, Інтер, Динамо Загреб

Четвертий кошик

Локомотив, Генк, Галатасарай, РБ Лейпциг, Славія Прага, Црвена Звезда, Аталанта, Лілль