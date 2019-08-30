Ван Дейк рассказал, благодаря чему стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк после получения награды лучшему игроку сезона по версии УЕФА отметил вклад одноклубников.

"Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде. Без них я бы не достиг того, что удалось за последний год.

Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона в Лиге чемпионов с двумя историческими рекордами

Это был долгий путь, это часть моего путешествия. Мне пришлось много работать на каждом этапе моего пути, и я счастлив, что достиг этого. Я счастлив получить этот трофей – это заслуга всех, с кем я работал вместе", – цитирует ван Дейка Goal.com.

Напомним, что в прошлом сезоне Вирджил вместе с Ливерпулем выиграл Лигу чемпионов. На его счету 12 поединков в турнире, в которых он отметился двумя голами и двумя ассистfvb.

Лига чемпионов 2019/20 – результаты жеребьевки группового турнира