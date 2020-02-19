Ван Дейк підбадьорив гравців Ліверпуля після несподіваної поразки від Атлетіко

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк не вважає поразку від Атлетіко (0:1) у Лізі чемпіонів причиною для паніки.

"Це був вечір розчарувань у Мадриді, але це тільки перший матч.

Атлетіко – Ліверпуль – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Немає причин для паніки і негативу. Зараз нам потрібно знову зосередитися на АПЛ", – написав ван Дейк в Instagram.

Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками на Енфілді відбудеться 11 березня, а вже 24-го лютого мерсисайдці прийматимуть Вест Хем в рамках 27-го туру АПЛ.

Окрім Ліверппуля, за вихід у чвертьфінал ЛЧ боряться ще дві англійські команди – Манчестер Сіті та Тоттенхем.

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